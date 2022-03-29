Лос-Анджелес, США, , 23:12 — REGNUM Продюсеры сериала Marvel «Локи» пообещали, что второй сезон шоу будет не менее интересным, чем первый. Об этом 30 марта сообщает портал Comicbook.

Локи — главный злодей Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США

Отмечается, что Аарон Мурхед и Джастин Бенсон, которые сменили Кейт Херрон на должности шоураннера (главного продюсера проекта), сняли второй и четвёртый эпизоды сериала «Лунный рыцарь». Они отметили во время интервью, что в «Локи» и «Лунном рыцаре» их привлекает то, что эти шоу «чувствуют себя аутсайдерами» в рамках расширенной киновселенной Marvel. Продюсеры пообещали, что продолжение сериала про приключения бога хитрости будет «новым», «свежим» и «неожиданным».

Напомним, премьера первого сезона сериала «Локи» состоялась 9 июня 2021 года. Финал шоу запустил целую череду событий в четвёртой фазе расширенной вселенной Marvel.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы «Лунного рыцаря» объяснили отсутствие связей с киновселенной Marvel