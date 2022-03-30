30 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 00:04 — REGNUM Руководство Университета Ричмонда в США распорядилось снять с шести зданий имена людей, в прошлом поддерживавших рабство и расовую сегрегацию, включая президента-основателя, построившего учебное заведение в XIX веке. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

Генри Таннер. Благодарные бедные. 1894

«Я думаю, что мы должны убрать все имена, чествующие тех, кто когда-либо совершил что-то плохое», — пишет @NaivestN.

«Надеюсь, кому-то станет легче после всего этого. Пусть это будет стоить всех усилий и переживаний», — отмечает @SageofSacHeart.

«Первый шаг в правильном направлении. А теперь все чернокожие студенты должны получать бесплатное образование», — советует @niranjanspeak.

«Историю невозможно стереть, как бы вы ни старались», — подчеркивает @MattBullard20.

Джон Симпсон. Пленный раб (фрагмент). 1827

«Стирание истории — это трусость. Понимание хорошего, плохого и уродливого — это просвещение. Нельзя научиться добру от зла, не понимая ни того, ни другого. Важно помнить историю», — считает @nhveteran1.

«Отмена истории — не выход», — сожалеет @Brandonsleepys.

«Да, лучший вариант — это стереть историю. Никто не может совершить ошибку. И никто не должен быть прощен», — негодует @BDeMain.

«История начинается с описания людей как белых завоевателей. Я сомневаюсь, что этот термин существовал, когда они были живы! А то, что сейчас мы избавляемся от исторических фактов, это просто фокус, чтобы успокоить «жертв», которые сейчас повсеместно распространены в нашем обществе. Эта ерунда разрывает нашу страну на части. Мы все — один народ, нужно перестать зацикливаться на прошлом, на расе и цвете кожи! Вперед… а не назад!» — призывает Joey Montana.

«Неуместные ценности. Я не знаю точно, какой вклад внесли в общество большинство этих людей, но для университета того времени это должно было быть довольно много, чтобы поместить их имена на этих зданиях. Эта историческая отмена стала повсеместной. Если бы не люди, чьи имена стоят на этих зданиях, существовал бы университет?» — спрашивает North Florida.

«Везде, где изменяется название здания, должна быть табличка, объясняющая ситуацию в точном историческом контексте. Это должно удовлетворить опасения тех, кто боится, что мы каким-то образом «стираем историю», — предлагает Alez_is_Tired.

«Они были рабовладельцами, а не «поработителями»… хотя я знаю, что WaPo не может удержаться от использования эмоциональных, полных осуждения формулировок. И в то время владение рабами было законным, как это было на протяжении всей истории во всех уголках мира. К счастью, большинство населения Англии и Америки пришло к пониманию того, что рабство несовместимо с уникальными понятиями о свободе и данных Богом правах, которые они разработали, и решило отменить его, несмотря на огромный риск гражданского и экономического краха. Остается надеяться, что те, кто до сих пор держит рабов в Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии, когда-нибудь станут такими же просвещенными», — размышляет srenihwon.

«На волне культуры отмены США вскоре переименуют и Вашингтон», — иронизирует Potatoes n Patriots.