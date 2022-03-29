Рим, 29 марта, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Правоконсервативная партия «Братья Италии» может рассчитывать на 21,6% голосов избирателей, таковы опубликованные 29 марта итоги опроса SWG.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

«Братья Италии» — единственная из крупных партий страны, которая не входит в состав правящей коалиции.

Леволибералы из «Демократической партии» могут рассчитывать на 21,1% голосов, правоконсерваторы из «Лиги» — 16%, популисты из «Движения 5 звезд» — 13,4%.

По основному внешнеполитическому вопросу 2022 года все крупные партии Италии голосуют в унисон, осуждая действия России на Украине.