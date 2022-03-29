Ясиноватая, ДНР, , 23:04 — REGNUM Города Ясиноватая и Горловка в ДНР подверглись вечером 29 марта обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По Ясиноватой ВСУ открыли огонь в 17:00 мск со стороны населённого пункта Авдеевка: выпущено пять артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

В 20:15 мск украинские боевики открыли огонь по посёлку шахты им. Гагарина в Горловке: со стороны населённого пункта Дзержинск было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Также вечером 29 марта украинские боевики обстреляли посёлки Еленовка и Михайловка. Еленовку обстреляли в 16:20 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка: выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

По Михайловке со стороны населённого пункта Троицкое огонь ВСУ открыли в 16:40 мск, выпустив шесть мин калибра 82 мм. Также украинские боевики обстреляли вечером 29 марта Донецк.

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