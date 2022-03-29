Рим, , 22:58 — REGNUM Потери виноделов Италии от энергокризиса в 2022 году составят около 1,1 млрд евро, с такой оценкой выступили 29 марта эксперты Censis.

Вино geralt

За год с февраля 2021 по февраль 2022 года производственные затраты виноделов выросли на 31,4%.

Есть риск «цепной реакции» — повышение цен и общая сложная ситуация в экономике приведет к снижению объема продаж, что ударит по виноделам дополнительно, напомнили эксперты.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.