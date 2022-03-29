Лондон, , 22:50 — REGNUM Сегодня, 29 марта, сборная Англии в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Кот-д'Ивуара. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Бригада арбитров (Бельгия): Эрик Ламбрехт | де Вердт Йо | Кевин Монтеню | Александр Бука. Ранее сборные Англии и Кот-д'Ивуара никогда между собой не играли. Эта встреча станет первой в истории для двух этих команд.

Стартовые составы команд:

Англия: Ник Поуп, Бен Уайт, Тайрик Митчелл, Харри Магуайр, Тайрон Мингс, Деклан Райс, Джеймс Уорд-Прауз, Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Олли Уоткинс.

Кот-д'Ивуар: Бадра Сангаре, Хассан Камара, Эрик Байи, Симон Дели, Серж Орье, Франк Кессье, Макс Градель, Максвелл Корне, Жан-Микаэль Сери, Николя Пепе, Себастьян Аллер.