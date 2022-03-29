Мехико, 29 марта, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 29 марта неподалёку от Мексики в Тихом океане, сообщает американская Геологическая служба.

Martin Luff Последствия землетрясения

Эпицентр землетрясения находился в 383 км к юго-западу от города Ласаро-Карденас в Тихом океане, очаг землетрясения залегал на десятиметровой глубине.

Напомним, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Мексике десять дней назад в штате Герреро.