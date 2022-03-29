Курган, , 22:49 — REGNUM В Курганской области в 2022 году на организацию отдыха детей и их оздоровление запланировано более 243 млн бюджетных рублей. Это на 46,7 млн больше, чем в прошлом году, сообщает региональный оперативный штаб.

В летнем детском лагере отдыха 40.мвд.рф

Запланировано, что отдыхом детей займутся 252 организации региона: 10 загородных оздоровительных учреждений, 239 лагерей дневного пребывания детей и три санаторных оздоровительных лагеря.

За счёт средств областного бюджета планируется охватить отдыхом и оздоровлением порядка 27 тыс. детей, в том числе более девяти тысяч детей в трудной жизненной ситуации.

Отмечается, что родители или иные законные представители ребёнка могут получить компенсацию части стоимости путёвки, приобретённой в санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия или детский санаторий. Кроме того, можно воспользоваться программой «Детский кэшбэк». В 2021 году данной программой воспользовались около 2700 курганских родителей, и общая сумма денежных возвратов составила порядка 12 млн рублей.