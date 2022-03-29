Мадрид, 29 марта, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта сборная Испании по футболу в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Исландии. Матч пройдет в Ло-Коруньи на стадионе «Риасор» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Хорациу Фесником. Ассистенты главного судьи — Валентин Аврам и Александру Черей.

Стартовые составы команд:

Испания: Унай Симон, Сесар Аспиликуэта, Уго Гильямон, Эмерик Ляпорт, Хорди Альба, Карлос Солер, Маркос Льоренте, Коке, Дани Ольмо, Ереми Пино, Альваро Мората.

Исландия: Рунар Алекс Рунарссон, Альфонс Сампстед, Бриньян Инги Бьярнасон, Даниел Гретарссон, Хердур Магнуссон, Биркир Бьярнасон, Арон Элис Траундарсон, Стефан Тейтур Тордарсон, Йон Дагур Торстейнссон, Торир Йоханн Хельгасон, Йон Бедварссон.

В текущем сезоне 29-летний форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората, выступающий за туринский «Ювентус» на правах аренды, принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.