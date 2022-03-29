Абуджа, 29 марта, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Нигерийский рэпер Tobi Lou (Тоби Адееми) опубликовал новый клип под названием Yamaguchi. Публикация ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 29 марта.

Скриншот YouTube Tobi Lou

В клипе исполнитель уменьшается в размерах и оказывается посреди гигантского катка, параллельно рассказывая о неопределённости в любовных отношениях. Опубликованная работа стала уже третьим видео от Tobi Lou за последние семь дней.

Ранее Tobi Lou представил свой новый студийный альбом Non-Perishable. Пластинка включила в себя 11 композиций, выполненных в различных жанрах.