Амстердам, 29 марта, 2022, 22:41 — ИА Регнум. 29 марта в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» сборная Нидерландов по футболу в рамках товарищеской встречи встретится со сборной Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Эдгар Брещанов Тимо Вернер

Бригада арбитров (Англия): Крэйг Поусон | Йан Хассин | Гарри Леннард | Питер Бенкс.

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Марк Флеккен, Маттейс де Лигт, Вирджил ван Дейк, Дэйли Блинд, Тайрелл Маласия, Стивенс Бергейс, Тейн Копмейнерс, Френки де Йонг, Дензел Думфрис, Мемфис Депай, Дониэлл Мален.

Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Дэвид Раум, Тило Керер, Нико Шлоттербек, Джамал Мусиала, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Кай Хаверц, Лерой Сане, Тимо Вернер.