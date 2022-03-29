Белгород, 29 марта 2022, 22:39 — REGNUM Взрыв в Белгородской области произошёл на территории временного военного городка, ранения получили четверо военнослужащих, сообщает 29 марта ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По некоторым данным, взрыв стал результатом ракетного удара с территории Украины.
Официальной информации по этому инциденту пока не поступало.
Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о взрывах в районе села Красный Октябрь. По его данным, погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.
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