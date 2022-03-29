Белгород, 29 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Взрыв в Белгородской области произошёл на территории временного военного городка, ранения получили четверо военнослужащих, сообщает 29 марта ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

mikegi Взрыв

По некоторым данным, взрыв стал результатом ракетного удара с территории Украины.

Официальной информации по этому инциденту пока не поступало.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о взрывах в районе села Красный Октябрь. По его данным, погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.