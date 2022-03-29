Москва, , 23:29 — REGNUM Все, что можно обсуждать с представителями Украины — капитуляция ВСУ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«С Украиной возможно подписать только один документ — акт о капитуляции украинских вооруженных сил», — заявил эксперт.

Любой другой документ будет означать капитуляцию России, полагает Александров.

«Это будет не Хасавюрт, а скорее Минск-3. После него война возобновится, но тогда, когда это будет наименее выгодно России», — заключил политолог.

Напомним, что 29 марта в Стамбуле прошли переговоры между украинской и российской сторонами, по итогам которой российская сторона объявила о возможности политических и военных «шагов навстречу» Украине.