Бней-Брак, 29 марта 2022, 22:33 — REGNUM Пять человек погибли в результате вооружённого нападения в городе Бней-Брак (Израиль), передаёт 29 марта Kan.
Стрельбу устроил вооружённый мужчина. Силовики нейтрализовали его. После этого израильский премьер-министр Нафтали Беннет анонсировал консультации с службами безопасности.
Напомним, 27 марта в городе Хадера (Израль) двоих израильских полицейских расстреляли из автомата, ещё 12 человек были ранены.
Ещё раньше, 22 марта, вооружённый ножом человек совершил нападение в городе Беэр-Шева: погибли четыре человека.
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