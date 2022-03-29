Бней-Брак, Израиль, 29 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате вооружённого нападения в городе Бней-Брак (Израиль), передаёт 29 марта Kan.

Sntat.ru Террорист

Стрельбу устроил вооружённый мужчина. Силовики нейтрализовали его. После этого израильский премьер-министр Нафтали Беннет анонсировал консультации с службами безопасности.

Напомним, 27 марта в городе Хадера (Израль) двоих израильских полицейских расстреляли из автомата, ещё 12 человек были ранены.

Ещё раньше, 22 марта, вооружённый ножом человек совершил нападение в городе Беэр-Шева: погибли четыре человека.