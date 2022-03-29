Тюмень, , 22:27 — REGNUM В Тюменской области экономическая обстановка стабильна: запас товаров народного потребления и лекарств достаточен, угрозы резкого роста безработицы нет. Об этом заявил глава региона Александр Мор в своём телеграм-канале.

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«Дал поручение руководителям областных органов власти быть на связи с системообразующими предприятиями и оказать консультативную помощь в получении льготных кредитов и других мер поддержки, которые предлагает государство», — сообщил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские производители кондитерских изделий из-за подорожания сахара и какао работают в убыток, и заявляют о скором повышении цен на торты и пирожные.

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