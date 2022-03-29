Москва, , 23:25 — REGNUM Денацификация и демилитаризация Украины невозможны путём переговоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Владимир Мединский Yarregion.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Переговоры с Украиной не следует проводить по той простой причине, что цели, обозначенные президентом, путем переговоров достигнуты быть не могут», — заявил эксперт.

Без устранения нынешнего бандеровского режима никакая денацификация Украины невозможна, полагает политолог.

«Украина с нынешней бандеровской властью, чтобы она там ни подписала, все равно со временем нарушит соглашения и на нас нападет. Те, кто предлагают президенту переговоры в качестве решения украинской проблемы, являются врагами русского народа и преследуют цели, очень далекие от российских национальных интересов» — заключил Александров.

Напомним, что 29 марта по результатам переговоров в Стамбуле представитель России, помощник президента Владимир Мединский заявил о достижении ряда промежуточных компромиссов с украинской стороной и кратном уменьшении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях.