Москва, 29 марта, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Денацификация и демилитаризация Украины невозможны путём переговоров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Yarregion.ru Владимир Мединский

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

»Переговоры с Украиной не следует проводить по той простой причине, что цели, обозначенные президентом, путем переговоров достигнуты быть не могут», — заявил эксперт.

Без устранения нынешнего бандеровского режима никакая денацификация Украины невозможна, полагает политолог.

«Украина с нынешней бандеровской властью, что бы она там ни подписала, все равно со временем нарушит соглашения и на нас нападет. Те, кто предлагают президенту переговоры в качестве решения украинской проблемы, являются врагами русского народа и преследуют цели, очень далекие от российских национальных интересов», — заключил Александров.

Напомним, что 29 марта по результатам переговоров в Стамбуле представитель России, помощник президента Владимир Мединский заявил о достижении ряда промежуточных компромиссов с украинской стороной и кратном уменьшении военной активности на киевском и черниговском направлениях.