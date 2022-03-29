Рим, 29 марта, 2022, 22:24 — ИА Регнум. В Италии слишком большое число граждан становятся жертвами несчастных случаев на рабочих местах, с таким заявлением выступили 29 марта в национальной конференции католических епископов.

Circe Denyer Рабочая каска

Отсутствие нормальных условий труда, в том числе в части безопасности, превращает многих работников в «новых бедных», отметили епископы.

Владельцам и управляющим предприятиями следует помнить о том, что «единственное настоящее богатство» — это люди, сказано в заявлении.