Копенгаген, , 22:22 — REGNUM 29 марта в Копенгагене на стадионе «Паркен» сборная Дании по футболу в товарищеском матче разгромила сборную Сербии. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Кристиан Эриксен Martin Nikolaj Bech

Забитыми мячами отметились латераль «Аталанты» Йоаким Мэле (15'), нападающий «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем (53' Пьер-Эмиль Хейбьерг) и полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен (57' Кристиан Нергор).

Статистика матча (Дания/Сербия)

Удары 13/14

Удары в створ 4/1

Владение 47%/53%

Угловые 5/9

Нарушения 6/11

Составы команд:

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен (Виктор Нельссон, 66'), Йоаким Мэле, Янник Вестергор, Расмус Кристенсен, Кристиан Нергор, Кристиан Эриксен (Филип Биллинг, 79'), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Матиас Йенсен, 66'), Андрес Сков Ольсен (Андреас Макшо, 79'), Каспер Дольберг (Андреас Корнелиус, 56'), Йеспер Линдстрем (Якоб Бруун Ларсен, 56').

Сербия: Предраг Райкович, Страхиня Павлович (Стефан Митрович, 73'), Никола Миленкович, Милош Велькович (Матия Настасич, 46'), Неманья Гудель, Душан Тадич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич (Лука Йович, 46'), Андрия Живкович (Неманья Радонич, 46'), Александар Митрович (Марко Груич, 62').