Сборная Дании разгромила сборную Сербии в товарищеской встрече
Копенгаген, 29 марта, 2022, 22:22 — ИА Регнум. 29 марта в Копенгагене на стадионе «Паркен» сборная Дании по футболу в товарищеском матче разгромила сборную Сербии. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.
Забитыми мячами отметились латераль «Аталанты» Йоаким Мэле (15'), нападающий «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем (53' Пьер-Эмиль Хейбьерг) и полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен (57' Кристиан Нергор).
Статистика матча (Дания/Сербия)
Удары 13/14
Удары в створ 4/1
Владение 47%/53%
Угловые 5/9
Нарушения 6/11
Составы команд:
Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен (Виктор Нельссон, 66'), Йоаким Мэле, Янник Вестергор, Расмус Кристенсен, Кристиан Нергор, Кристиан Эриксен (Филип Биллинг, 79'), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Матиас Йенсен, 66'), Андрес Сков Ольсен (Андреас Макшо, 79'), Каспер Дольберг (Андреас Корнелиус, 56'), Йеспер Линдстрем (Якоб Бруун Ларсен, 56').
Сербия: Предраг Райкович, Страхиня Павлович (Стефан Митрович, 73'), Никола Миленкович, Милош Велькович (Матия Настасич, 46'), Неманья Гудель, Душан Тадич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич (Лука Йович, 46'), Андрия Живкович (Неманья Радонич, 46'), Александар Митрович (Марко Груич, 62').