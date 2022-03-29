Белгородский район, Белгородская область, 29 марта 2022, 22:25 — REGNUM Обход домовладений на наличие повреждений начали представители власти в посёлке Красный Октябрь Белгородской области, сообщил 29 марта в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет, отметил глава региона, взрывы прекратились.
На место также прибыла оперативная группа МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, звуки взрывов вечером 29 марта слышали жители Белгорода и приграничного района.
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