Белгородский район, Белгородская область, 29 марта, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Обход домовладений на наличие повреждений начали представители власти в посёлке Красный Октябрь Белгородской области, сообщил 29 марта в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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По докладу главы поселения, пострадавших среди жителей села нет, отметил глава региона, взрывы прекратились.

«О причине произошедшего сообщу после всех проведённых следственных мероприятий», — уточнил губернатор.

На место также прибыла оперативная группа МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, звуки взрывов вечером 29 марта слышали жители Белгорода и приграничного района.