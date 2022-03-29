Москва, , 22:20 — REGNUM Крупные торговые сети «О'Кей», «Ашан» и «Атак» уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об отказе от ранее взятого на себя обязательства по ограничению наценок на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщили 29 марта в пресс-службе ведомства.

Цены Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточняется, ритейлеры приняли данное решение «для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов».

При этом в ФАС отметили, что ведомство продолжит проводить анализ ценообразования на социально значимые товары для оперативного реагирования в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, 1 марта ФАС сообщала, что торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» добровольно ограничат свои наценки на ряд продовольственных продуктов на уровне 5%. Речь шла о молочной продукции, хлебобулочных изделиях, сахаре и овощах так называемого «борщевого набора».

Позднее о принятии на себя такого же обязательства объявили торговые сети «Карусель», «Перекрёсток» и «Пятёрочка».