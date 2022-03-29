Москва, 29 марта, 2022, 22:19 — ИА Регнум. «Молодая Гвардия Единой России» запускает проект «МГЕР_СТАЖ: Прогресс». Первыми экспертами станут ведущие ученые Научно-технологического университета «Сириус». Проект ознакомит с передовыми исследованиями, образовательными и научными практиками вуза, а его лучшие участники примут участие в отборе на обучение по программам магистратуры в «Сириусе». Об этом заявил заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

Иван Шилов, ИА REGNUM Образование в России

«Университет «Сириус» — уникальный российский вуз, предлагающий студентам практикоориентированные программы, разработанные с лучшими компаниями на рынке по самых перспективных специальностям. В рамках нашего проекта мы организуем лекции для студентов технических и естественно-научных направлений, завершающих обучение по программам бакалавриата. Спикерами выступят представители самого Университета «Сириус». Лучшие участники проекта, при прохождении конкурсного отбора в вузе, получат возможность пройти обучение по программам магистратуры в университете на первой в России федеральной территории «Сириус», — рассказал журналистам Иван Дзюбан.

Он также отметил, что первые лекции пройдут 29 марта и 8 апреля на базе лофта «Молодой Гвардии Единой России». С участниками встретятся академик РАН, руководитель направления «Иммунобиология и биомедицина» Научно-технологического университета «Сириус» Сергей Недоспасов и доктор химических наук, ведущий научный сотрудник направления «Вычислительная биология» Научного центра информационных технологий и искусственного интеллекта Научно-технологического университета «Сириус» Андрей Головин.