Мариуполь, ДНР, 29 марта, 2022, 22:19 — ИА Регнум. В течение дня сегодня, 29 марта, из города Мариуполя (ДНР) в село Безыменное Новоазовского района доставили 304 человека, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Пресс-служба администрации Воронежа В пункте временного размещения

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В период с 08:00 до 16:00 мск мариупольцев, среди которых было 78 детей, перевезли в пункт оказания помощи эвакуируемому населению, развёрнутый в Безыменном силами МЧС ДНР.

Всего за сутки 28 марта из Мариуполя были перевезены в Безыменное 629 человек, в том числе 131 ребёнок.