Рим, , 22:13 — REGNUM Один из способов остановить рост цен на вино — более не использовать стеклянную тару, заявила в интервью Agenzia Italia 29 марта глава профильной ассоциации Ascovilo Джованна Прандини.

Вино Alessandro Vecchi

Рост цен на энергоносители привел к тому, что стоимость стекла только за месяц с марта по апрель вырастет на 12%, отметила она.

Возможно, следует рассмотреть возможность разливать вино в картон или пластик, добавила Прандини.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.