Вашингтон, 29 марта, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Американские музыканты Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) и Blackbear (Мэтью Тайлер Мусто) выпустили видео на совместную песню Make Up Sex. Выход ролика состоялся 29 марта на YouTube-канале Machine Gun Kelly.

Скриншот YouTube Machine Gun Kelly

По сюжету клипа, артисты проводят время в компании множества кошек, после чего сами превращаются в животных. Режиссёром работы выступил Филип Анделман.

Напомним, что 25 марта 2022 года Machine Gun Kelly опубликовал свой новый альбом под названием Mainstream Sellout. Пластинка включила в себя 16 треков и стала шестым студийным релизом для исполнителя.