Москва, 29 марта 2022, 22:05 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за гололедицы, продлён до четверга, 31 марта. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.
Уточняется, что теперь предупреждение действует до полудня 31 марта.
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