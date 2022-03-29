Москва, 29 марта, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за гололедицы, продлён до четверга, 31 марта. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гололедица на дорогах

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Уточняется, что теперь предупреждение действует до полудня 31 марта.