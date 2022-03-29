Москва, , 22:05 — REGNUM Российская сторона 29 марта в очередной раз предоставила гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, но Киев по-прежнему отказывается согласовывать эти маршруты, особенно если речь идёт о переходе граждан Украины на территорию РФ, сообщил 29 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что речь идёт о гумкоридорах на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Эвакуация мирных жителей и граждан иностранных государств должна была начаться в 10:00 мск.

«Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории. Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз — ни одного маршрута в Россию», — рассказал Мизинцев

Напомним, несогласованные гумкоридоры украинские нацисты подвергают обстрелам, в том числе с применением артиллерии и РСЗО.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Белгородом слышны взрывы — губернатор