Гуаякиль, Эквадор, , 22:05 — REGNUM Завтра, 30 марта, в Гуаякиле на стадионе «Монументаль — Банко Пичинча» сборная Эквадора по футболу в матче восемнадцатого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре, сыграет со сборной Аргентины.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по московскому времени, а матч обслужит бразильская бригада арбитров во главе с Рафаэлем Клаусом. Ассистенты главного судьи — Данило Симон Манис и Рафаэл Тадеу Алвес де Соуза. Резервный арбитр — Бруно Арлеу де Араужо.

В последний раз сборные Эквадора и Аргентины играли между собой 4 июля 2021 года в матче четвертьфинала Кубка Америки 2021. Тот матч завершился крупной победой подопечных Лионеля Скалони со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Родриго Де Пауль (40' Лионель Месси), Лаутаро Мартинес (84' Лионель Месси) и Лионель Месси (90+3').