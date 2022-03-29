Нижний Новгород, , 22:00 — REGNUM В Нижнем Новгороде цены на квартиры в старых домах достигли 110 тысяч рублей за квадратный метр, а в новостройках — 170 тысяч рублей. При этом цены и спрос на недвижимость продолжают расти, передаёт «NN.ru».

Нижний Новгород Алексей Белобородов

Несмотря на это, по мнению доктора экономических наук Руслана Вакуленко, цены на рынке вторичного жилья в ближайшее время должны снизиться на 15%.

Эксперт рекомендует гражданам не спешить с покупкой квартир в столице Приволжья, поскольку выставленное на продажу жильё во многом переоценено, а продавцы пока придерживают хорошую недвижимость.

Отметим, что по мнению других аналитиков, в 2022 году рост цен на жилье в Нижнем Новгороде продолжится из-за повышения Центробанком ключевой ставки, роста инфляции, дисбаланса спроса и предложения на недвижимость, а также влияния кризиса на Украине.