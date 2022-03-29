Мадрид, 29 марта 2022, 21:57 — REGNUM Как сообщает издание Goal, мадридское «Атлетико» рассчитывает продлить аренду 31-летнего нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Франции по футболу Антуана Гризманна до конца следующего сезона.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» может выкупить контракт французского футболиста за 40 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего сборной Франции в 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 25-ти матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Антуан Гризманн выступает за «Барселону» с 14 июля 2019 года после перехода из «Атлетико» за 120 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.