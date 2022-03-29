Мадрид, , 21:57 — REGNUM Как сообщает издание Goal, мадридское «Атлетико» рассчитывает продлить аренду 31-летнего нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Франции по футболу Антуана Гризманна до конца следующего сезона.

Антуан Гризманн Biser Todorov

Ранее сообщалось, что «Атлетико» может выкупить контракт французского футболиста за 40 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего сборной Франции в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 25-ти матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Антуан Гризманн выступает за «Барселону» с 14 июля 2019 года после перехода из «Атлетико» за 120 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.