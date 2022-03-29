Рим, 29 марта, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Марио Драги 29 марта подписал проект декрета о помощи беженцам с Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Каждый из прибывших с Украины имеет право на получение временного разрешения на пребывания, срок действия — один год с возможностью продления еще на один.

Беженцы получают доступ к рынку труда и сфере образования.

Каждому взрослому беженцу в течение трех месяцев будут выплачивать по 300 евро в месяц, каждому несовершеннолетнему — по 150 евро.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 70 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.