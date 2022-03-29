Тюмень, 29 марта, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Глава Тюменской области Александр Моор внёс в областную думу проект поправок к уставу региона, исключающий норму о невозможности замещения должности губернатора области более двух сроков подряд. Предложения о новых поправках в устав опубликованы на сайте областного парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vsluh.ru Александр Моор

В законопроекте также упраздняется институт отзыва губернатора Тюменской области избирателями. Если депутаты облдумы примут поправки, то новая редакция устава региона вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Напомним, срок полномочий действующего главы региона истекает в 2023 году. Очередное заседание Тюменской областной думы намечено на 24 апреля.