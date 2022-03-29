Москва, , 22:12 — REGNUM Сергей Сельянов, являющийся продюсером серии фильмов «Брат», удивился успеху лент в повторном кинопрокате в России. Соответствующая информация появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика» 29 марта.

Не брат ты мне Цитата из к/ф «Брат» реж Алексей Балабанов. 1997. Россия

«Перевыпуски, которыми сейчас вынуждены заниматься прокатчики, продюсеры, кинотеатры, оказались не такой безнадежной идеей, как представлялось мне еще недавно», — заявил Сельянов. Также продюсер отметил, что ещё одним фильмом, добившимся успеха в повторном прокате, может стать драма «Стиляги» Валерия Тодоровского.

Напомним, что впервые «Брат» был показан в 1997 году. Премьера сиквела картины состоялась в 2000 году.

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