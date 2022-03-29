Москва, , 21:50 — REGNUM Украинские власти начали подготовку постановочных видеороликов о массовых убийствах мирных граждан «российскими военными», сообщил 29 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он пояснил, что такая информация получена от пленных украинских военнослужащих.

«По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародёрстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими», — рассказал генерал Мизинцев.

Целью этих «мероприятий» является создание негативного восприятия специальной военной операции ВС России на территории Украины, ДНР и ЛНР.

При этом он подчеркнул, что «особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на все, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей».

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