Москва, 29 марта, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Украинские власти начали подготовку постановочных видеороликов о массовых убийствах мирных граждан «российскими военными», сообщил 29 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он пояснил, что такая информация получена от пленных украинских военнослужащих.

«По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародёрстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими», — рассказал генерал Мизинцев.

Целью этих «мероприятий» является создание негативного восприятия специальной военной операции ВС России на территории Украины, ДНР и ЛНР.

При этом он подчеркнул, что «особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на всё, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей».