Сыктывкар, 29 марта, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Величина государственного и муниципального долга Коми за год уменьшилась на 9,3%, или 3,4 млрд рублей. Государственный долг составляет 31,1 млрд рублей, муниципальный — 2,6 млрд рублей. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«В прошлом году мы привлекли бюджетные кредиты на 7 миллиардов 300 миллионов рублей и с их помощью, а также за счет внеплановых налоговых доходов погасили большую часть более дорогих кредитов от кредитных организаций. Таким образом, задолженность по коммерческим кредитам у нас сократилась на 90,8% и составляет менее 1 миллиард рублей», — сообщил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы смогут активнее использовать средства от реструктуризации кредитов.