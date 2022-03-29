Ижевск, , 21:45 — REGNUM В ходе проверки исполнения законодательства по предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних выявила были выявлены нарушения в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Первомайского района Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суицид

Установлено, что при наличии информации о попытках суицида среди состоящих на учете несовершеннолетних, в индивидуальные программы социальной реабилитации не были включены мероприятия по профилактике суицидального поведения, оказанию психологической помощи, к работе с подростками не был привлечен психоневрологический диспансер.

В одном из случаев непринятие мер повлекло совершение повторной попытки суицида.

Также выявлены нарушения в деятельности БУ УР РМЦ «Психолог-плюс» в сфере нормативно-правового и методического сопровождения деятельности межмуниципальных бригад экстренной психологической помощи подросткам.

В двух образовательных организациях района ненадлежащим образом проводили профилактику кризисных состояний несовершеннолетних.

По итогам проверки в адрес руководителей указанных организаций внесены представления об устранении нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске неделей ранее трагически погиб ученик 11-го класса одной из школ. Трагедия произошла в Металлургическом районе города. Тело подростка обнаружили в квартире одного из домов. Следов насилия на теле не выявлено. По предварительным данным, юноша покончил с собой.

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