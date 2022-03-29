Москва, , 21:44 — REGNUM Третьего марта 2022 года решением Международного паралимпийского комитета команда российских спортсменов была отстранена от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Наши атлеты ехали на соревнования, еще не догадываясь, как сложится их судьба. О своей дисквалификации многие из них узнали буквально перед стартом.

Российские паралимпийцы Kremlin.ru

«Рухнула мечта», «внутри была пустота», «полное разочарование» — так описывают свои чувства герои специального проекта PEOPLETALK. Цель, к которой они с упорством шли на протяжении четырех лет, в момент потеряла смысл. Не успев начаться, все уже было кончено.

Однако наших героев — людей, преодолевших самые сложные жизненные обстоятельства, — так просто не сломить. Они не привыкли жить, долго сокрушаясь над неудачами, и не могут позволить кому-то решать за них, чего они на самом деле стоят. Дабы не растерять соревновательный дух, спортсмены приняли участие в альтернативных играх в Ханты-Мансийске, где, кстати, показали отличные результаты.

PEOPLETALK гордится нашей паралимпийской сборной и представляет специальный проект «Несгибаемые: истории паралимпийских спортсменов из России, которых не пустили на Игры в Пекине». Вдохновляющие монологи наших героев — участников паралимпийской сборной России — доказывают, что сила духа, вера в себя и умение достойно справляться с трудностями порой гораздо важнее, чем быть быстрее, выше, сильнее.

Герои проекта:

Александр Алябьев, бронзовый призер зимних Паралимпийских игр в Сочи, серебряный призер чемпионата мира (горные лыжи).

«Главная цель для любого спортсмена — это попасть на Олимпиаду. Кому-то достаточно просто выступить на Играх, другой едет только за золотом. Медаль получит лишь тот, у кого огонь в глазах и кто не рассматривает поражение как приемлемую опцию», — считает спортсмен.

Михаил Слинкин, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований по парасноуборду.

«Я всегда считал, считаю и буду считать, что спорт должен быть вне политики. Его предназначение объединять людей, а не разъединять их по национальным, политическим, идеологическим признакам — олимпийское и паралимпийское движение в первую очередь ради этого и создавалось», — считает атлет.

Акжана Абдикаримова, чемпионка России, серебряный призер чемпионата мира в 2015 году (лыжные гонки / биатлон).

«Обидно за наших детей, за следующее поколение спортсменов. Они, к сожалению, не видели других Игр, им стало сложнее участвовать в международных соревнованиях, просто потому что они из России. Сейчас мы помогаем тренироваться команде молодых ребят, и они очень переживают из-за того, что происходит. Я мечтаю, чтобы все стало как прежде и спорт вновь был открыт в равной степени каждому», — рассказала Акжана Абдикаримова.

Юлия Михеева, многократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований (лыжные гонки / биатлон.

«В моей жизни есть колоссальная поддержка от семьи, друзей, команды, тренера. Очень важно иметь рядом тех, кому можно выговориться. Общение с близкими — вот что придает сил», — заявила Юлия Михеева.

Данила Бритик, многократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований в категории «сидя» (лыжные гонки / биатлон)

«У меня есть давний соперник — итальянский спортсмен Джузеппе. Мы часто встречаемся с ним на трассе — это такой родной конкурент. В Пекине после грустных новостей об Играх Джузеппе подошел ко мне и по-человечески поддержал. Приятно, что есть люди, которые не смешивают политику и спорт», — рассказала спортсменка.

Илья Волков, серебряный призер Паралимпийских игр 2014 года; бронзовый призер чемпионата мира 2013 года; победитель чемпионата Европы 2016 года (следж-хоккей)

«Многое от меня не зависит: какие-то вещи будут происходить со мной или без меня. Такие же мысли у меня о ситуации в Пекине. У нас приличный хоккей в России — будет еще шанс поиграть», — отметил спортсмен.

Алексей Бугаев, трехкратный чемпион, трехкратный серебряный призер и бронзовый призер Паралимпийских игр 2014, 2018 (горные лыжи): «У меня есть идеал, к которому я стремлюсь. В своей голове я отлично представляю, как хотел бы выступать, и тянусь к этой высокой планке. Я постоянно работаю над тем, чтобы стать лучше».

Виталий Данилов, многократный участник и призер чемпионатов мира, чемпионатов России (керлинг на колясках): «Когда нам сообщили, что мы не сможем участвовать в Паралимпиаде, в тот момент наша команда разминалась и готовилась выходить на лед. Сказать, что мы расстроились, — ничего не сказать. Мы вернулись в отель, собрались вместе и обсудили происходящее. А наутро осознали: несмотря ни на что, нужно двигаться дальше».

Наталья Кочерова, многократный призер и победитель всероссийских и международных соревнований (лыжные гонки / биатлон): «Спортсмены не думают о политике. Мы выясняем, кто лучше на трассе, и неважно, из какой страны приехал человек. Хочется всегда бороться с лучшими вне зависимости от их расы, места жительства и национальности».