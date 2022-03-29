Рим, , 21:40 — REGNUM В правящей коалиции Италии не достигнут компромисс о росте военных расходов, передают национальные СМИ 29 марта.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Предполагалось в соответствие с нормативами НАТО повысить долю военных расходов до 2% ВВП. Леволибералы вместе с правоконсервативной «оппозицией» подчеркивают, что в нынешних обстоятельствах это особенно актуально.

Однако популисты из «Движения 5 звезд», набравшие на последних национальных выборах 34% голосов, категорически против. Они настаивают, что тратить средства нужно на здравоохранение и поддержку граждан в условиях резкого роста стоимости газа, электричества, бензина, продуктов.

Представители большинства политических партий Италии в последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.

В 2022 году стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−20 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся на треть, а инфляция (уже достигшая рекордных за 27 лет 6%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено около 20 млрд евро.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. 95% используемого газа поступает из-за рубежа.

Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет чуть менее 40%. Власти страны с февраля 2022 года делают заявления о намерении по меньшей мере сократить (по политическим мотивам) объем закупок в России.