Лондон, , 21:38 — REGNUM Британия расширит программу военно-морских учений в Арктике и будет поддерживать регулярное присутствие своих ВМС в этом регионе, сообщает 29 марта пресс-служба британского министерства обороны.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Военное ведомство опубликовало «региональную стратегию» Соединенного королевства.

«Королевские ВМС, включая нашу северную береговую группу реагирования, будут периодически действовать на Крайнем Севере совместно с союзниками и партнерами, армия расширит подготовку к действиям в условиях холодного климата, а ВВС разместят в регионе патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и продолжат патрулировать воздушное пространство Исландии», — указано в опубликованном документе.

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