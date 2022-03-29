Лондон, 29 марта, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Британия расширит программу военно-морских учений в Арктике и будет поддерживать регулярное присутствие своих ВМС в этом регионе, сообщает 29 марта пресс-служба британского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Военное ведомство опубликовало «региональную стратегию» Соединенного Королевства.

«Королевские ВМС, включая нашу северную береговую группу реагирования, будут периодически действовать на Крайнем Севере совместно с союзниками и партнерами, армия расширит подготовку к действиям в условиях холодного климата, а ВВС разместят в регионе патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon и продолжат патрулировать воздушное пространство Исландии», — указано в опубликованном документе.