Киев, 29 марта, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Законопроект о запрете деятельности РПЦ на Украине внесён 29 марта в Верховную раду. Деятельность церкви предлагается запретить, внеся изменения в закон Украины «О свободе совести и религиозных организации».

(сс) Andrzej Harassek Киев

В связи с этим депутаты рассмотрят дополнение статьи 3 вышеуказанного закона запретом деятельности религиозных организаций (объединений), которые «непосредственно или как составные части другой религиозной организации входят в структуру (являются частями) религиозной организации, руководящий центр (управление) которых находится за границами Украины», то есть в России.

Если закон будет принят, украинское правительство до конца апреля должно принять меры по распоряжению принадлежащим РПЦ движимым и недвижимым имуществом.