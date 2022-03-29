Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина обнародовать любые имеющиеся у российской стороны компроматы на сына главы Белого дома Джо Байдена Хантера Байдена, которого подозревают в коррупции и связях с олигархами из восточной Европы, сообщает 29 марта Reuters.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью изданию Just the News Трамп напомнил о докладе, который Сенат США рассмотрел в 2020 году. Согласно этому докладу, вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина десять лет назад предоставила $3,5 млн компании, соучредителем которой являлся сын действующего американского президента, однако все вопросы насчет этих средств остались без ответа.

«Она дала ему 3,5 миллиона долларов, и мне кажется, что Путин знает, куда пошли эти деньги. Я думаю, он должен обнародовать это. Я думаю, мы заслуживаем получить ответы», — указал Трамп.

Напомним, что в 2020 году Белый дом обвинил Россию в создании якобы ложного компромата на Хантера, однако на днях издание The New York Times подтвердило подлинность этих данных.