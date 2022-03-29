Мадрид, , 21:29 — REGNUM Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своем официальном Twitter-аккаунте, мадридское «Атлетико» заинтересовано в подписании 24-летнего центрфорварда миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса.

Лаутаро Мартинес Agencia de Noticias ANDES

По информации источника, в подписании Мартинеса заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Аргентины на счету форварда 10 (7+3) очков по системе гол+пас в четырнадцати матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Лаутаро Мартинес выступает за «Интер» с 4 июля 2018 года после перехода из аргентинского клуба «Расинг» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.