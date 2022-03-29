Лос-Анджелес, США, 29 марта, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Голливуд хранит молчание через день после инцидента с Уиллом Смитом, который дал пощечину комику Крису Року за несколько минут до того, как получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, сообщает 29 марта Reuters.

Gage Skidmore Уилл Смит

Часть голливудской элиты выступила с критикой Смита в социальных сетях, однако массовой реакции не последовало. Отмечается, что это может быть связано с широкой популярностью Смита в Голливуде и его умением собрать мощные кассовые сборы.

Накануне американская академия кинематографических искусств и наук, которая присваивает «Оскар», осудила поведение актера и пообещала провести официальную проверку. В соответствии с правилами Смита могут лишить премии или исключить из академии. Однако инсайдеры утверждают, что руководство американской машины кинопроизводства скорее всего замолчит инцидент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уилл Смит во время церемонии вручения премии «Оскар» вышел на сцену и дал пощёчину ведущему Крису Року. Причиной стала шутка комика о причёске жены актёра Джейды Пинкетт-Смит, которая ранее рассказывала о том, что у неё диагностирована алопеция.